Пезешкиан рассказал Путину о переговорах Ирана с США

Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина с днем рождения. Президенты Ирана и России в телефонном разговоре обсудили сотрудничество двух стран, сообщает агентство "Тасним".

По данным агентства, Пезешкиан рассказал Путину, как идут переговоры Тегерана с Вашингтоном по урегулированию ситуации в Ормузском проливе. Это касается и Ближнего Востока в целом. Президенты обсудили и перспективы стратегического сотрудничества Тегерана и Москвы.

Ранее помощник президента Pоссии Юрий Ушаков заявил о возможной встрече двух лидеров. По его словам, Владимир Путин встретится с Масудом Пезешкианом во время визита в Туркменистан, где пройдет саммит Содружества Независимых Государств. Это может состояться в пятницу, 9 октября.