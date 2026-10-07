Усольцевы стали жертвами маньяка? Следователь выступил с заявлением

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге больше года назад. Сергей, Ирина, их дочь Арина и собачка Лада ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Проводилось несколько масштабных поисковых операций, но следы туристов так и не найдены. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

О громком деле высказался бывший следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило, Амурхан Яндиев. Он уверен, что криминальная версия пропажи семьи является наиболее вероятной. Яндиев считает, что во время дождя Усольцевы могли зайти в дом к незнакомцам в ближайших поселениях и стать жертвами маньяка.

Следователь отметил, что найти преступника помогут метеорологи. Специалисты укажут точное время, когда испортилась погода и Сергей с Ириной начали искать укрытие.

"Надо встать на место потерпевших, представить себе такую погоду. Что бы они делали? Под дождем бы шли? Нет. А куда они пошли бы? В ближайший населенный пункт. Надо просчитать время до начала дождя. У метеорологов есть полные данные, когда дождь начался, его интенсивность", — заявил Яндиев в беседе с РИА Новости.

Получив полные данные, правоохранители смогут высчитать, куда дошли Усольцевы до дождя, а затем набросать примерный маршрут, через какие поселки туристы возвращались.

Яндиев уверен, что семью найдут. По его словам, рано или поздно такие преступления все равно раскрываются.