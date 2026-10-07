Подготовку к проведению президентских выборов на Украине после окончания конфликта начали в Европе. Об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Как заявил Берсе в интервью порталу Rapporteur, в Европе работают над подготовкой выборов к тому дню, когда на Украине станут возможны свободные и справедливые выборы. Он добавил, что одной из главных проблем Украины на пути к вступлению в ЕС является отсутствие доверия украинского народа к киевским властям. Это доверие, по его словам, должно формироваться через регулярные демократические выборы.

Ранее сообщалось, что выборы президента на Украине потенциально могут состояться не раньше окончания зимы 2027 года. При этом все политические силы уже ведут подготовительную работу. В частности, Зеленский провел работу по ликвидации политических оппонентов.