Власти Индии предложили план перемирия в конфликте на Украине ради обеспечения бесперебойных поставок зерна и энергоносителей. Об этом рассказали в среду, 7 октября, информированные источники.

Как сообщили собеседники Hindustan Times, план Нью-Дели предусматривает обоюдное прекращение атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через черноморские порты, а также прекращение ударов по коммерческим судам в Чёрном море.

Издание уточняет, что власти Индии передали Киеву свои предложения во время поездки индийского министра иностранных дел в украинскую столицу. Пока конструктивной реакции на эту инициативу Украина не озвучивала.

Однако украинское внешнеполитическое ведомство подтверждало, что получило четыре варианта действий по прекращению огня — от Индии, Турции, Египта и США. Киев заверил в готовности к различным вариантам перемирия, которое перемирие могло бы стать следствием встречи глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В Кремле тем временем отмечают, что "вряд ли можно признать, что Украина стала ближе к переговорам", как и Европа, которая лишь мешает возобновлению дипломатического процесса. Военная поддержка киевского режима не может не иметь последствий для западных стран, предупреждает Москва.

Несмотря на недоговороспособность киевского режима, Москва признательна Нью-Дели за готовность внести посильный вклад в урегулирование украинского конфликта и за высказываемые идеи, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.