Российская армия вновь изменила тактику своих ударов по объектам на территории Украины. Об этом заявляют в среду, 7 октября, украинские военные эксперты.

Как пишут местные СМИ, судя по последствия нового ночного массированного удара ВС России, украинской армии снова придется перестраивать свою противовоздушную оборону, которая и прежде не блистала эффективностью.

Особенностью новой тактики российских ударов украинские эксперты назвали переход к атакам большим количеством ракет на ограниченное число мишеней. Это перегрузило систему противовоздушной обороны Украины и позволило "прорваться" к атакуемым объектам.

Также на Украине сетуют на применение российскими бойцами преимущественно реактивных моделей беспилотников, которые труднее перехватить.

Ранее российское Министерство обороны подчеркивало, что мосты через Днепр используются укронацистами для переброски войск и снабжения армии военными грузами. По этой причине российские беспилотники "развели мосты в Киеве".

Вслед за этим под огнем оказался вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в городе Запорожье. Украинские журналисты и интернет-паблики утверждают, что удар по мосту был нанесен управляемыми бомбами с УМПК. Это полностью парализовало движение.