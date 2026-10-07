На могиле Игоря Талькова устроили вакханалию: освящали пряники и просили усопшего о чуде

Игоря Талькова нет в живых уже 35 лет. Последний приют артист нашел на Ваганьковском кладбище. Могила Талькова одна из самых посещаемых на столичном погосте. Тут всегда лежат свежие цветы. Памятник у артиста довольно скромный, выполнен в виде высокого креста, на одной стороне выгравированы строчки: "И поверженный в бою, я воскресну и спою".

Часто у могилы Игоря Владимировича можно увидеть людей с иконами и молитвенниками. Их создали сами поклонники артиста. Люди верят, что Тальков был "отмечен богом", якобы у него был дар ясновидения и исцеления. Россияне просят погибшего певца исцелить от алкоголизма или вернуть мир в семью.

В 35-ю годовщину со дня смерти исполнителя к его могиле пришли десятки человек. Кто-то надеялся, что покойный артист подарит им чудо, а кто-то требовал причислить Талькова к лику святых.

"Издали видны гигантские хоругви с Богородицей, чёрно-жёлто-белый флаг Российской империи с патриотической надписью "Мы русские, с нами Бог" и икона с ликом… Талькова. Надпись на церковнославянском сообщала, что перед нами "убиенный за Россию св. мученик Игорь"", — описывает происходящее на Ваганьковском светский обозреватель Феликс Грозданов в своей колонке в газете Metro.

Были среди пришедших к могиле артиста и те, кто тянули к массивному кресту руки с пакетами, в которых лежали пряники, земля или лепестки цветов. Люди надеялись, что смогут "освятить" свои припасы.

"Подходите, подходите к фотографии Игоря, просите о чём хотите, он всем помогает, чудеса являет", — советовал старичок в казачьих шароварах и с гитарой на плече.

Появился на погосте и торговец сувенирной продукцией. Скорбящим предлагали приобрести книги о певце, а также акафист (вид церковных гимнов, дань древней традиции обращаться к Господу через хвалебную песнь) Талькову. При чем качество "сувениров" что по форме, что по содержанию вызывает большие вопросы.

Когда почтить память друга пришел Алексей Глызин, скорбящие тут же забыли, для чего они собрались на кладбище. Народ выстроился в очередь за автографом исполнителя хита "Зимний сад".