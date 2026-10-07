Путин в день рождения провел совещание Совбеза

Владимир Путин сегодня в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Участники заседания вышли в режиме видео-конференции, ключевой темой, как сообщили в пресс-службе Кремля, стали актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

Мировые лидеры сегодня также поздравляют Владимира Путина с днем рождения. В адрес президента России поступают многочисленные послания и телеграммы от глав правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов. По телефону Владимира Путина поздравили - президенты Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Киргизии, Турции, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, а также премьер-министр Армении.