Соединенные Штаты с пониманием отнеслись к позиции России относительно возобновления переговоров с Украиной после масштабных украинских атак в единый день голосования в сентябре. Об этом рассказал в среду, 7 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат, Вашингтон предлагал провести трехсторонние переговоры — Москва согласилась сделать это по завершении избирательных кампаний. Однако киевский режим бросил все силы на срыв голосования в России — в частности, предпринял беспрецедентно массированную атаку дронов.

По словам Лаврова, после этого "мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров".

Министр подчеркнул также, что позиция Москвы последовательна, чего нельзя сказать об американских коллегах: "Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж" (цитата по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Киев целенаправленно бил по домам членов избиркомов в ходе выборов в Госдуму — погибли шесть человек. Противник ошибался, рассчитывая на успех ударов против России, а "настаивать на ошибке может только идиот", указал глава государства.

Тем временем бывший пресс-секретарь главаря киевского режима Юлия Мендель заявила, что предводителю киевского режима следует согласиться на невыгодную сделку ради завершения конфликта, поскольку "Украина находится в таком положении, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира".