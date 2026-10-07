Представители Евросоюза согласовали проведение технического этапа переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом рассказали в среду, 7 октября, информированные источники.

По словам собеседников Rapporteur, речь идет о возобновлении переговоров, которые Венгрия блокировала с лета. Снятие вето означает для ЕС возможность обсудить проект общих позиций.

Это, в перспективе, может стать шагом к открытию двух переговорных кластеров о евроинтеграции Украины и Молдовы. Брюссель, по словам источника, рассчитывает сделать это в случае принятия Верховной радой Украины 12 октября законопроекта об образовательных правах меньшинств.

Однако Украина начала ставить собственные условия вступления в Евросоюз. Украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что страна откажется вступать в это интеграционное объединение, если ее ограничат в доступе на общеевропейский рынок зерна.

Тем временем депутат Европейского парламента от коалиции "Конфедерация" Польши Эва Заянчковская-Херник предупредила, что киевский режим вынашивает опасные для всей Европы планы. По утверждению европарламентария, "речь идет уже не о простой интеграции — здесь четко сформулирован план усиления своего политического влияния с помощью украинских мигрантов.