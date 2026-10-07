16-летний внук Любови Полищук вырос красавцем: редкое фото слили в Сеть

Любовь Полищук скончалась 28 ноября 2006 года. Актриса боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Звезда кино предчувствовала скорый конец, умирать она решила дома в Большом Казенном переулке в окружении близких, потому уехала из больницы. А вскоре Полищук впала в кому.

Любовь Григорьевна так и не дождалась внуков. А сейчас их у артистки двое. Дочь Мариэтта Цигаль-Полищук родила мальчика, его назвали Гриша. Парню уже 16 лет. А сын Алексей Макаров воспитывает дочь Варвару, и ей тоже 16 лет.

Внуки Полищук растут вдали от камер, родители решил оградить их от публики. Но иногда на своих страницах в соцсетях все же выкладывают редкие фото. Так, Мариэтта показала Гришу в честь его 16-летия. На черно-белом снимке подросток смотрит вдаль и улыбается.

"Самый красивый, умный, талантливый мальчик..." — подписала артистка снимок.

Отметим, что Григорий родился в первом браке Мариэтты Цигаль-Полищук с актером театра на Малой Бронной Дмитрием Сердюком. Гриша, конечно, знает о том, кто его бабушка. Он гордится ею. Тем более школьник очень на Любовь Григорьевну.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонники Полищук были поражены красотой мальчика. В фан-пабликах народ обсуждает внешность внука актрисы. "Какой красивый мальчик вырос!"; "Уже совсем взрослый"; "Копия бабушки, жаль, что она не дожила"; "Глаза как у Любови Григорьевны!" — пишут пользователи Сети.

Напомним, что у 57-летней Любови Полищук была саркома позвоночника. В 2000 году актриса попала в ДТП, получила серьезную травму, которая и спровоцировала болезнь. Последние месяцы жизни артистка была прикована к постели. Боли в спине были настолько жуткими, что врачи вынуждены были выписать ей сильнейшие обезболивающие.