Рособрнадзор объяснил, чем грозит отмена ЕГЭ и контрольных работ

Россия не откажется от школьных контрольных работ и экзаменов, поскольку это могло бы спровоцировать деградацию системы образования. Такое заявление сделал в среду, 7 октября. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

На совещании по вопросам оценки качества образования в 2026/2027 учебном году Музаев подчеркнул, что ни одна страна с развитой системой образования от экзаменов не отказалась.

Опыты с отменой контрольных работ и экзаменов вели к деградации системы образования, а когда требовалось массово подготовить квалифицированные кадры для промышленности, оценка знаний возвращалась и приводила к росту уровня подготовки выпускников, напомнил глава Рособрнадзора.

Единая система оценки качества образования в России выстроена, а ее данные активно используются для принятия управленческих решений, цитирует Анзора Музаев пресс-служба Рособрнадзора в своем "Макс"-канале.

Ранее заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Игорь Круглинский заявлял, что говорить об отмене ЕГЭ как формы аттестации выпускников российских школ можно будет лишь после того, как будет продумана и подготовлена достойная альтернатива.

Бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов назвал неожиданный подводный камень отмены экзамена. Эксперт предупредил, что это привело бы к возвращению платных подготовительных курсов при учебных заведениях и практики поступления в вузы по протекции.