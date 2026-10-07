В Таиланде задумались о введении налога на выезд

Министерство финансов Таиланда рассматривает возможность введения нового налога на выезд из страны, в том числе для иностранных граждан.

Как пишет The Nation, в случае реализации этой инициативы путешественники будут обязаны оплатить налог до выезда из Таиланда – одновременно с покупкой авиабилета.

Величина налога на выезд может составить 1 тысячу батов (2,5 тысячи рублей), однако показатель может вырасти до 5 тысяч батов. Изначально, по задумке тайских властей, платить за выезд придется лишь тем, кто покидает Таиланд на самолете, а затем эту практику распространят на другие виды транспорта.

Эксперты предполагают, что такой шаг властей Таиланда может переориентировать часть российских туристов на более дешевые направления, особенно если речь идет про семейный отдых: если для одного туриста выездной налог может быть приемлемым, то из расчета на семью из 4-5 человек сумма будет уже весьма солидной.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа должна жестко ограничить россиянам возможности въезда на свою территорию. Политик пожаловался на увеличение количества виз, выданных в 2025 году россиянам в страны Евросоюза, и потребовал "это сократить".

На этом фоне руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов предупредил, что количество выданных россиянам шенгенских виз может сократиться в 2027 году из-за обсуждаемого в Европе пересмотра визовой политики. Пока окончательных решений нет, однако нельзя исключать ужесточение сроков, стоимости и порядка оформления документов.