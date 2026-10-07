Фицо рассказал о подготовке Европы к зиме: "Хьюстон, у нас проблемы"

Ситуация на европейском рынке нефти и топлива остается напряженной. Об этом рассказал в среду, 7 октября, премьер-министр Словакции Роберт Фицо.

Ситуацию с подготовкой европейских государств к зиме политик охарактеризовал в соцсетях расхожей фразой "Хьюстон, у нас проблемы".

По словам Фицо, у Европы — серьезная проблема с нефтью и топливом, поэтому осенне-зимний период окажется для европейцев непростым испытанием.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен признала, что "ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы". Специалисты скептически оценивают эффективность мер, доступных Евросоюзу, и предрекают европейцам драконовскую экономию на отоплении.

Тем временем глава молдавского правительства Василий Тофан заявил, что "тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах: чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима".