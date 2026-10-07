Первый снег может выпасть в Москве уже в октябре

Уже в третьей декаде октября в Московском регионе может выпасть первый снег. Об этом предупредил специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как заявил эксперт в интервью aif.ru, вторая декада октября будет с неустойчивыми показателями температуры — от плюс 8-13 до плюс12-17 градусов, временами с небольшим дождем. В третьей декаде похолодает до трех-восьми градусов выше нуля.

Однако пока второй осенний месяц радует москвичей теплом. С 5 по 11 октября ожидается теплая погода с почти летними температурами: воздух к пятнице, 9 октября, может прогреться до 20 градусов.

Между тем в ряде российских регионов первый снег уже выпал. В Сургуте крыши домов, дороги и припаркованные машины накрыло белыми хлопьями. Не обошлось без происшествий: в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило несколько десятков сообщений о падении деревьев на автомобили.

Директор Гидрометцентра России Юрий Симонов отмечал, что нельзя исключать, что в Москве и Подмосковье предстоящая зима окажется такой же снежной, как предшествовавшая. Тогда в столичном регионе вырастали почти метровые сугробы.