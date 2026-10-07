Россияне заметно поправились: число людей с ожирением выросло в два раза

В России за последние пять лет в два раза выросло число людей с ожирением. Такие данные сообщили в Минздраве страны.

По данным на 2025 год, ожирением страдали 3,7 миллиона россиян, в том числе 700 тысяч детей. Это только официальные данные. Неизвестно, сколько людей с лишним весом не обращались за помощью к врачам, признал заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин на четвертом Международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка".

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко в приветственном слове к участникам конгресса отметил, что рост ожирения среди детей и взрослых наблюдается в России последние 10 лет. Это один из наиболее серьезных вызовов современности, отметил чиновник.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что детское ожирение затрагивает каждого десятого ребенка в мире, а каждый пятый ребенок и подросток имеет избыточный вес.

В целом в стране ожирение и избыточный вес потенциально имеют 70 миллионов человек. Такие цифры привела директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.