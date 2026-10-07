Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на месте журналистов не ругал бы немецкое правительство, а писал бы о чем-то позитивном.

В ответ на вопрос, прозвучавший на встрече политика с представителями германских издательств, Мерц заявил, что на месте колумнистов изданий писал бы: "Перестаньте уже ругать правительство Германии и канцлера".

Однако критики в адрес Мерца всё больше, а поддержки — всё меньше. Как отметил российский посол в Берлине Сергей Нечаев, итоги прошедших земельных выборов в Германии стали ответом граждан страны на проводимую властями ФРГ политику, сообщает РИА Новости.

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации России Григорий Карасин заявил, что провальность "жестко провокационного "курса Мерца признают не только в Германии, но и за ее пределами. По мнению сенатора, в ФРГ наверняка есть силы, которые будут рациональнее и спокойнее подходить к оценке международных отношений и роли страны в мире.

Тем временем подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что Фридрих Мерц ведет Берлин к краху, выступая с резкими антироссийскими обвинениями. При этом в России выпадов канцлера ФРГ не боятся и не собираются плясать под его дудку, подчеркнул эксперт.