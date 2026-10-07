В Финляндии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет

Финляндия нуждается в глубоком реформировании системы социального обеспечения, что предусматривает, в числе прочих мер, и повышение пенсионного возраста до 70 лет. Такую инициативу озвучило финское Министерство финансов.

Как сообщает Yle, Минфин предлагает кардинальные меры, чтобы остановить рост государственного долга и снизить его отношение к валовому внутреннему продукту, чтобы сохранить основы социального государства.

По расчетам ведомства, повышение пенсионного возраста до 70 лет увеличит количество работающих граждан на 50-120 тысяч человек.

Данные Международной ассоциации социального страхования (The International Social Security Association) свидетельствуют, что законодательно установленный в Финляндии в настоящее время возраст составляет 65 лет и для мужчин, и для женщин, рожденных в 1962 году и позже . Есть опция досрочного выхода на пенсию, но с определенными условиями.

О необходимости повышать пенсионный возраст в Финляндии говорили и прежде. В 2024 году финский министр финансов Риикка Пурра называла эту меру неизбежной необходимостью, а также предупреждала, что сокращение пенсий в какой-то момент может стать "весьма вероятным".