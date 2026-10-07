Отец 13 детей и его 15-летняя дочь стали жертвами атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал в среду, 7 октября, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Как рассказал политик в своем "Макс"-канале, в районе населенного пункта Рыково Генического округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль. Машина была полностью уничтожена. Погибли Александр Колотун и его дочка.

Овдовевшая Татьяна Колотун, которой предстоит растить детей в одиночку, ждет еще одного малыша. Летом она получила из рук главы государства Владимира Путина орден "Мать-героиня".

Губернатор Херсонской области назвал извергами укронацистов, которые бьют по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление против самой человечности, подчеркнул Сальдо. Он пообещал, что семье погибших будет оказана вся необходимая помощь.

В докладе посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника, который цитирует РИА Новости, говорится, что ВСУ, игнорируя нормы международного гуманитарного права, продолжают атаковать гражданское население, особенно медиков и сотрудников МЧС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Запад своим потворствованием создал на Украине монстра, который скоро выйдет из-под контроля. Она риторически поинтересовалась у западных спонсоров киевского режима, "какая у них гарантия, что, совершая эти теракты, Зеленский не ударит по их же собственным гражданам".