Индия стремится внести свою лепту в мирное урегулирование конфликта на Украине. Это подтвердил в среду, 7 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел республики Рандхир Джайсвал.

Комментарий последовал за публикациями СМИ о том, что Нью-Дели представил собственный план перемирия в украинском конфликте.

Как отметил Джайсвал, его страна пытается помочь решить ряд вопросов, начиная с безопасности судоходства в Чёрном море, экспорта зерна и энергоресурсов, а также возможности взаимного отказа от атак.

Представитель МИД Индии выразил убежденность в том, что "дипломатия и диалог — это путь вперед в конфликте между Россией и Украиной". Глава индийского кабмина Нарендра Моди не раз указывал в невозможность поиска решения проблем на поле боя, цитирует Джайсвала РИА Новости.

Однако в Кремле констатировали, что киевский режим не проявляет склонность к комплексным соглашениям, а "какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному регулированию". При этом Россия по-прежнему открыта к переговорному способу урегулирования конфликта на Украине, однако нашей стране нужен мир, а не перемирие.

Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва готовилась к возобновлению переговоров с Киевом после проведения единого дня голосования. Однако Украина устроила беспрецедентно масштабную атаку дронов в попытках помешать россиянам изъявить свою волю. После подобного нам еще нужно подумать, что в ее интересах, отметил российский лидер.