Пухов: Есть несколько небольших государств, у которых серьезные спецслужбы

Возможен ли вообще в мировых спецслужбах такой прецедент как работа именно главы - не рядового сотрудника национальной разведки - на другое государство? Как эту новость вообще воспринимают в профессиональном сообществе и насколько серьезным будет удар по репутации Германии?

В студии программы "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эту тему с Русланом Пуховым - директором Центра анализа стратегий и технологий.

"Есть несколько государств, достаточно небольших, у которых есть очень серьезные спецслужбы. И в этом смысле Азербайджан при нынешнем руководителе проводит очень агрессивную внешнюю оборонную политику. Поэтому я совершенно не удивлен, что именно азербайджанцы смогли "подкатить" к немцу. И сделать ему такое предложение, от которого он не смог отказаться", - отметил он.

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