Руководители внешнеполитических ведомств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом рассказали в среду, 7 октября, в российском Министерстве иностранных дел.

Как уточняет МИД на своем официальном сайте, по итогам заседания в Туркменистане министры стран СНГ одобрили целый пакет решений, направленных на углубление интеграционных связей в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, а также в области безопасности.

В рамках обмена мнениями по глобальным и региональным темам глава российской дипломатии Сергей Лавров изложил подходы Москвы по ряду актуальных проблем, включая конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке.

Россия не раз подчеркивала важность демилитаризации освоения космического пространства. Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов предупреждал про возрастающие риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны. Однако Соединенные Штаты блокировали переговоры по нераспространению оружия в космическом пространстве.

Вооруженный конфликт в космосе может иметь катастрофические последствия, поэтому Москва призывала все страны, входящие в ООН, поддержать российские инициативы по запрету размещения оружия в космосе. Гонка вооружений на орбите должна быть предотвращена.