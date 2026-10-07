Власти Херсонской области готовы приветствовать предложения украинской стороны для улучшения ситуации в населенном пункте Алешки. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в среду, 7 октября.

Видеозапись брифинга Сальдо для региональных и федеральных СМИ по ситуации в Алешках опубликована в его официальном "Макс"-канале. Губернатор рассказал журналистам, как ВСУ устроили блокаду Алешек: убивают мирных жителей, мешают людям выехать из города, бьют по транспорту с гуманитарными грузами.

Местные власти и российские военные делают всё возможное, чтобы обеспечить и защитить жителей города, подчеркнул Сальдо.

При этом любое действие противника, способное привести к улучшению ситуации и созданию более благоприятных условий для жителей, будет только приветствоваться, заявил глава Херсонской области. Однако он подчеркнул, что это касается реально эффективных шагов, а не попыток Киева вписаться в информационную повестку.

Также политик предложил представителям международных организаций посетить Алешки и другие населенные пункты Херсонской области, чтобы воочию оценить реальную обстановку на местах.

Ранее весь цивилизованный мир был потрясен варварским преступлением укронацистов против жителей Алешек. ВСУ атаковали авиабомбами жилой квартал. Два снаряда угодили в пятиэтажный дом, здание обрушилось. Спасатели не могли попасть на место трагедии — приблизиться им не давали вражеские беспилотники.

В докладе посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника говорится, что ВСУ, игнорируя нормы международного гуманитарного права, продолжают атаковать гражданское население, особенно медиков и сотрудников МЧС.