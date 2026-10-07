Мишустин принял участие в работе выставки "Золотая осень"

Снабжение внутреннего рынка продовольствием будет обеспечено без перебоев. Об этом заявил глава кабмина. Михаил Мишустин посетил ключевое ежегодное мероприятие в сфере агропромышленности — выставку "Золотая осень". В столицу продемонстрировать свои достижения в сфере АПК приехали делегации из 70 регионов. Премьер отметил, что предварительные итоги уборочной кампании впечатляют. Пшеницы, рапса, и фруктов собрано больше, чем в прошлом году. Поддержка сельхозпроизводителей - приоритет.

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Здесь даже цветы - цифровые! А лепестки благодаря транслируемой на них картинке будто раскачиваются на ветру. Этот арт-объект не просто так решили сделать отправной точкой выставки.

"Наша выставка посвящена технологиям, технологическому лидерству в рамках, конечно, нашего национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - говорит Оксана Лут, министр сельского хозяйства России.

В основе экспозиции - знакомство с тремя научно-технологическими проектами Минсельхоза: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Участвуют 19 регионов нашей страны. На стенде Брянской области, к примеру, помимо местных сортов сыров представлены и аналоги европейских. Но главная гордость - первый отечественный зерноуборочный селекционный комбайн. Основная особенность машины - бережный сбор и транспортировка зерна.

Андрей Шилин, генеральный директор завода: "Это узкоспециализированная тематика, и рынок на самом деле сейчас небольшой. Но с учётом той потребности, которая есть на российском рынке, эта техника нужна. Просто были импортные производители, которые занимали эту нишу".

Михаил Мишустин, глава правительства России: "Суверенитет в таких даже узких областях очень важен, потому что он даёт всё равно толчок смежным специальностям, смежным технологиям и даёт нам независимость и суверенное решение в области, в том числе и сельского хозяйства и промышленности".

Ещё недавно Донбасс считался на 100% промышленным регионом и там было совсем не до развития сельского хозяйства. Ситуация изменилась. Регион оказался с большим потенциалом.

Денис Пушилин, глава ДНР: "Результат уже есть конкретный. Миллион тонн, более миллиона тонн собрано урожая в этом году: это зерновые и зернобобовые культуры. Для нас это рекордные показатели, потому что не вся территория ещё освобождена, не вся территория разминирована. Только не более 25% территории сельхозугодий сейчас задействовано, а уже такой урожай!"

В текущем сезоне агробизнесу приходится работать в непростых условиях. Есть сложности с топливом и с логистикой грузов. Именно поэтому для правительства России в приоритете сейчас - помощь сельхозпроизводителям. Речь в частности об аграриях Крыма.

Михаил Мишустин, глава правительства России: "В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, и АПК там требуется серьёзная помощь. Направим им свыше полутора миллиардов рублей. Средства пойдут птицеводам, на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы, и на другие нужды. И в самое ближайшее время рассмотрим пролонгацию кредитования для аграриев на срок до одного года".

Уже можно говорить, что запущенный ещё год назад нацпроект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности дал очень хорошие результаты. Уровень независимости в этой сфере увеличился на 12%. Есть весомые успехи и в животноводстве, в том числе по совершенствованию генетического потенциала и повышению эффективности кормов. Наращивают выпуск критически важных ферментных препаратов. Вкладываются и в обновление научной базы.

Михаил Мишустин, глава правительства: "У нас впереди большая работа по реализации задач, которые поставлены нашим президентом. Глава государства говорил, что нужно сделать так, чтобы вся страна – от Калининграда до Владивостока – гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России. Достижения агропромышленного комплекса в этом значительны. Сегодня покупатели в магазине всё чаще отдают предпочтение отечественным производителям. Это накладывает большую ответственность на всю отрасль. Уверен, что вы и дальше будете делать всё возможное, чтобы наш агропром успешно развивался".

В преддверии профессионального праздника глава правительства вручил государственные награды работникам сельского хозяйства, поблагодарив их за столь нелёгкий труд.