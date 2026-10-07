Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов среды, 7 октября, 59 украинских беспилотников самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем "Макс"-канале, дроны обезврежены и ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

В Херсонской области украинский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю — погиб отец 13 детей, в семье которого ожидается новое пополнение. Убита также 15-летняя дочь мужчины. Власти региона, сообщая об этом чудовищном преступлении против человечности, заверили, что помогут близким погибших.

Российские бойцы не оставляют военные преступления бандеровцев без ответа. Удары возмездия выводят из строя объекты, задействованные украинской армией. Военные эксперты на Украине отмечают, что, судя по последствия нового ночного массированного удара ВС России, украинской армии снова придется перестраивать свою противовоздушную оборону, которая и прежде не блистала эффективностью.