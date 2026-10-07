Трамп не забыл про день рождения Путина

Дональд Трамп сообщил, что у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом американский президент сообщил во время брифинга для журналистов в Белом доме.

Трамп напомнил, что сегодня Путин отмечает день рождения. Журналисты выразили мнение, что американский лидер "будет его отмечать", и спросили, планирует ли он лично поздравлять российского коллегу.

"У меня запланирован разговор", - коротко ответил Трамп.

Другие подробности он не сообщил.

Владимир Путин сегодня провел серию международных телефонных разговоров, собеседники поздравили его с днем рождения. Российскому президенту позвонили лидеры Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Киргизии, Турции, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, а также премьер-министр Армении.

Поступают многочисленные послания и телеграммы от главы правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов.