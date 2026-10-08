В ходе спецоперации экипаж вертолёта Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и замаскированной бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток". Управляемая ракета ушла точно в цель.

На Днепропетровском направлении расчеты беспилотников применили нестандартную тактику – тандемный удар. Наша "Молния-2" доставила к месту FPV-дрон. Затем они разделились и атаковали опорник противника с разных сторон. Враг не устоял.

Отличились и "птицы" группировки "Запад". На Краснолиманском участке фронта они протаранили в воздухе вражеский БПЛА самолётного типа, а также уничтожили барражирующие боеприпасы.

В Харьковской области на отлично отработали артиллеристы группировки "Север". В Волчанском котле метким огнём самоходок "Мста" они поразили замаскированные позиции, технику и живую силу ВСУ.