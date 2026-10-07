Путин напомнил, что его день рождения — не национальный праздник

Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 74 года, объяснил, почему празднует свой день рождения без лишней помпы.

В комментарии журналисту Павлу Зарубину глава государства с улыбкой напомнил, что в России день рождения президента не является национальным праздником, поэтому было бы нескромно "преувеличивать значение этого события".

По мнению российского лидера, каждый человек должен проводить свой день рождения "в таком режиме": в кругу друзей и близких.

Видеозапись комментария Владимира Путина опубликована в "Макс"-канале Зарубина.

Известно также, что Владимир Путин никогда не уходит в официальный отпуск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что "этого же практически никогда не бывает", хотя "пара выходных иногда случается". Также представитель Кремля отмечал, что у Владимира Путина "все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график".