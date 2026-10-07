Нет оснований предполагать, что летальный случай в Иркутской области мог быть связано с предполагаемой разработкой биологического оружия. Об этом заявил в среду, 7 октября, президент США Дональд Трамп.

В ответ на вопрос журналистов о смерти жительницы Иркутской области от пневмонии невыясненной этиологии Трамп отверг предположение о том, что это могло иметь отношение к гипотетической разработке биологического оружия: "Мы так не думаем".

При этом американский лидер заверил, что "мы вскоре выясним" все подробности случившегося, сообщает ТАСС.

Этот комментарий последовал за сообщением Роспотребнадзора о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила отсутствие эпидемических рисков в Иркутской области.

Соединенные Штаты между тем используют возбудители опасных болезней в различных экспериментах и разработках. Министерство обороны России ранее установило, что в американских биолабораториях на Украине проводилось изучение чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола. Например, Одесский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова на американской карте значится как место хранения биологического оружия.

Не всё благополучно у американцев и в сфере здравоохранения. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призывал посадить в тюрьму экс-помощника госсекретаря США Викторию Нуланд и экс-директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, которые попались на дезинформации и недобросовестности в связи с пандемией COVID-19.