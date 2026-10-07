В правительстве России обсудили развитие туризма в регионах

Михаил Мишустин провел заседание правительства. Одной из тем стало развитие туризма в республиках Адыгея и Бурятия, а также в Тверской области. На эти цели будет направлено около трех миллиардов рублей.

Блок вопросов посвятили мерам поддержки граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они касаются тех, кто ранее прошёл военную или приравненную к ней службу, но не может подтвердить эти периоды документами, чтобы включить их в страховой стаж при назначении пенсии.

Также правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся учёных - Курчатова и Александрова. Студенты будут получать 30 тысяч, аспиранты 50 тысяч рублей.

В начале заседания глава кабмина поздравил президента с днём рождения.

"Хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днём рождения, пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач. И хочу также заверить, что кабинет министров сделает всё необходимое для выполнения национальных целей развития, повышения качества жизни наших людей. С днём рождения, уважаемый Владимир Владимирович!" - сказал Мишустин.