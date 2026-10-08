Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии рядовой Сергей Бухталко обнаружил вблизи линии соприкосновения пятерых раненых бойцов. Рискуя собой, Сергей оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медпункт. Жизни наших военнослужащих были спасены.

Лейтенант Евгений Лапухин обеспечил безопасное проведение ротации личного состава. Доставляя группу на позиции, он заметил два вражеских квадрокоптера и, переместив машину в укрытие, уничтожил дроны. А после благополучно довез сослуживцев в назначенную точку.