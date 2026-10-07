Насильно выселенная из арендованной квартиры 87-летняя испанка умерла

В Испании скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде в конце сентября спровоцировало массовые протесты по всей стране. О смерти женщины сообщили в профсоюзе арендаторов испанской столицы, передает France 24.

История с выселением Абаскаль вызвала большой общественный резонанс. Женщина около 70 лет снимала квартиру в Мадриде. Последние 20 лет она не соглашалась с повышением арендной платы и продолжала оплачивать квартиру по старой цене. В 2018 году здание купил новый собственник и начал судебный процесс. Спустя 8 лет суд постановил принудительно выселить женщину из дома.

Кадры с выселением в прямом эфире показали ведущие испанские СМИ. Из-за случившего Марикармен Абаскаль попала в больницу. После этого в Мадриде и других городах страны прошли митинги в поддержку пожилой женщины.

Под давлением общественности на днях было принято решение разрешить женщине и дальше жить в квартире, которую она арендовала 70 лет.