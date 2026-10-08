ПВО сбила 399 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 8 октября

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО сбили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 20.00 мск 7 октября до 8.00 мск 8 октября дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Оренбургской областей. Беспилотники сбиты также над Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями, над Московским регионом, республиками Башкортостан, Крым и Татарстан. Ликвидированы БПЛА и над акваторией Черного моря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в "Максе", что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 13 районами обнаружено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов. Все цели поражены, по предварительным данным, пострадавших нет.