Европейцы пытались уколоть Трамп с помощью статуи: не удалось

Раздеть Дональда Трампа. На обиженных, как известно, воду возят, обиженные огрызаются. Европа - прекрасный сад, где крысы бегают, школьники поджигают все вокруг, жутко разобижена. На кого? Главный обидчик – Дональд Трамп.

В Страсбурге в здании Европарламента установили статую Дональду Трампу. В чем мать родила, с клюшкой для гольфа, сидит на плечах какого-то невнятного мужика, который, видимо, символизирует Европу? Название монумента – Оранжевая чума. Автор - датский художник Йенс Гальшиот - на своем сайте подчеркивает, что скульптура хоть и из меди, но покрыта 24-каратным золотом, все как любит Дональд Трамп.

Зашел, что называется, с козырей. И пояснил также, что на создание шедевра его вдохновила сказка Андерсона "Новое платье короля". А то бы мы не догадались. У европейцев тема телесного низа. Да и верха – довольно болезненный посыл для шуток. Голый Трамп давно не дает им покоя. Года полтора назад хакеры взломали трамповскую соцсеть и налепили к его постам его фото в стиле ню в момент, когда будущему президенту наносят автозагар. Обиженных европейцев понять можно. Трамп их, что называется, в упор не видит. Гренландию отнять хотел. Пошлинами душит. Никого не уважает. Ни Макрона, ни Мерца, и даже с английским королем держит себя запанибрата. Как такое стерпеть?

Да как хотите! Если европейцы своим тонким позолоченным юмором пытались Трампа уколоть, задеть. Это все мимо цели. Все равно, что в слона из рогатки палить. Ему – скорее, комплимент. Золота не пожалели? Уважают значит. Некоторые безответственные европарламентарии перешёптывались: Меланью бы сюда, ему в пару – цены б не было монументу. Недоработал европейский скульптор.

А значит, у автора в действительности все не так, как на самом деле.