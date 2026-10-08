Самолет индийской авиакомпании ударило молнией

Самолет индийской авиакомпании IndiGo, следовавший из Патны в Лакхнау, получил повреждения от удара молнии во время захода на посадку. Об этом 7 октября сообщила газета Times of India.



Сообщается, что никто среди пассажиров и членов экипажа не пострадал.



"Пилоты, не подозревая о масштабе повреждений во время полета, благополучно посадили самолет, обеспечив безопасность всех 104 пассажиров и шести членов экипажа", — говорится в материале.



По данным СМИ, повреждения получили носовой обтекатель, защищающий установленный в передней части самолета метеорологический радар.



В итоге Airbus A320-251N отстранили от эксплуатации для детальной технической проверки после посадки, поскольку только тогда стал виден масштаб повреждений.



Борт останется на земле до окончания необходимого ремонта и получения разрешения регулятора на дальнейшие полеты.