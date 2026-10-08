СМИ выяснили о поручении Трампа Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану

Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты нанесения ударов по Ирану до промежуточных выборов в США, сообщает издание Atlantic.



Со ссылкой на двух американских источников пресса пишет, что таким образом Трамп пытается добиться снижения цен на бензин, которые взлетели из-за конфликта на Ближнем Востоке.



При этом в материале не указан масштаб и продолжительность готовящихся ударов по исламской республике.



США и Израиль 28 февраля атаковали объекты в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, но позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.