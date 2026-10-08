В РВСН проходит комплексная проверка Владимирского соединения

В Ракетных войсках стратегического назначения проходит плановая комплексная проверка Владимирского соединения. Так начались командно-штабные учения, по итогам которых руководство оценит подготовку органов управления и выучку расчетов.

Помимо ракетного соединения стационарного базирования, на марш вышли "Ярсы". Им предстояла тренировка со сменой полевых позиций, маскировка экипажем самих комплексов и преодоление участка условно зараженной местности.

По легенде учений, также пришлось бороться с диверсионными группами. Тут помогли армейская авиация и подразделения БПЛА.