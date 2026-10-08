В Кремле уточнили сроки анонсированного разговора Путина и Трампа

Заявления Вашингтона о готовности к новому телефонному разговору главы Белого дома с президентом России прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сроки возможной беседы по телефону Владимира Путина с Дональдом Трампом пока не согласовывались.

Днем ранее, в день рождения российского президента, американский лидер высказался по поводу звонка Путину. По словам Трампа, его телефонный разговор с президентом России подготовлен.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда может состояться беседа, отметил, что о сроках пока не договаривались. Однако разговор можно согласовать оперативно, если будет такая инициатива с американской стороны. Предыдущий телефонный разговор президентов России и США состоялся 8 сентября, всего с начала года лидеры беседовали пять раз, передает ТАСС.