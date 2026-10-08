В подполье сообщили о сбое работы украинских силовиков

Удары ВС России по мостам в Киеве нарушили работу украинских силовиков.

Это пока не паралич, но существенный сбой логистики в Киеве и области, рассказали ТАСС в пророссийском подполье.

"Через те же мосты и узлы идет служебное движение силовиков, переброска, снабжение, патрули, техника. Когда берега Днепра начинают жить по разным графикам, страдает вся система". – рассказал собеседник агентства.

В начале октября ВС России ударили поразили в Киеве автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, а чуть позже по Северному автотранспортному мосту. Через них шли поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе, а также осуществлялась переброска украинских войск.

Повреждения мостов вызвали транспортный коллапс в городе. В связи с этим киевляне начали уезжать на запад страны, рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход.