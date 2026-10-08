Крупный пункт временной дислокации иностранных наемников ликвидировали российские войска в Харьковской области. Как сообщили в силовых структурах, речь идет о ПВД в Дергачах.

Источник РИА Новости уточнил, что удар нанесен по подразделениям колумбийских наемников из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины. Эти части ранее были переброшены на Харьковское направление из Киева.

Минобороны России неоднократно сообщало о ликвидации воюющих на стороне ВСУ наемников из Колумбии, Великобритании, Грузии, Польши, которых киевский режим использует в качестве "пушечного мяса". Сами "солдаты удачи" в интервью признавались, что шанс выжить невелик из-за высокой интенсивности боевых действий, вдобавок украинское командование плохо координирует их действия.