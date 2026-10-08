Надя Михалкова назвала ребенка от губернатора царским именем

На днях стало известно, что младшая дочь Никиты Михалкова Надежда тайно вышла замуж за 47-летнего губернатора ХМАО Руслана Кухарука и родила от него ребенка. Теперь появились подробности.

В частности, ряд источников утверждает, что Надежда Михалкова родила дочь. Якобы девочка появилась на свет летом. Супруги назвали малышку царским именем - Екатерина. Кроху покрестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске, передает "КП".

Говорят, девочку назвали в честь сестры Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Она вела непубличный образ жизни и была не так широко известна, как ее братья. Однако известно, что Екатерина Михалкова родилась в 1931 году в браке Наталии Кончаловской с Алексеем Богдановым. После развода 33-летняя Наталия вышла замуж за 23-летнего поэта Сергея Михалкова. Он официально удочерил Катю, потому у нее была фамилия Михалкова.

В 24 года Екатерина вышла замуж за писателя автора романа "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семенова, родила от него дочерей Дарью и Ольгу. Последние годы Екатерина тяжело болела. Умерла 20 марта 2019 года в возрасте 88 лет.

Отметим, что сама Надежда Михалкова еще не давала ни единого комментария о своем новом семейном статусе. Но, по некоторым данным, Никита Михалков одобрил выбор младшей наследницы.

Напомним, что у Надежды это второй брак. В 2010 году актриса оформила отношения с режиссером Резо Гигинеишвили. Надежда родила от него дочь Нину и сына Ивана. Однако спустя семь лет актриса и режиссер развелись, сумев сохранить человеческие отношения.

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