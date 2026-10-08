Путину доложено о ситуации с загоревшимся возле Сочи танкером

Президент России Владимир Путин получил доклады по ситуации с атакованным танкером Aframax Rio в Черном море.

"Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтью не зафиксировано.

Вечером 6 октября танкер Aframax Rio с грузом нефти, идущий под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря. Начался сильный пожар, который был виден с побережья Сочи. Экипаж танкера состоял из 23 граждан Индии, никто не пострадал.