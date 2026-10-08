"Я умираю": Анастасия Решетова отменила свадьбу

Анастасия Решетова на днях объявила, что ждет второго ребенка. Модель также намеревалась сыграть свадьбу в конце сентября, но теперь передумала.

В настоящее время Анастасия Решетова находится на пятом месяце беременности. Кто именно является отцом второго ребенка модели, точно неизвестно. Предполагалось, что это Владислав Абрамян, который сделал ей предложение зимой на Мальдивах. Но сама Анастасия опровергла это.

Модель заявила, что беременна от другого мужчины, но имени его не назвала. В СМИ появились данные, что Решетова строит отношения с неким Валерием Цвеком. По некоторым данным, ему 30 лет, он родом из Донецка, имеет судимость и негласный статус классического альфонса, живущего за счет богатых невест.

Теперь же стало известно, что Решетова передумала выходить замуж. Она сослалась на неважное самочувствие и выросший живот. "После утверждения эскизов я пишу ателье: „Перенос, я умираю от токсикоза и живот уже будет большой!“ Так что у меня, как в сказке, никогда не бывает!" - сообщила модель на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

По словам Анастасии, она вообще предпочитает скромные церемонии без помпы. "Закидайте меня помидорами, но никогда не хотела и не любила свадьбы. Другое дело, что этими торжествами надо удовлетворять родственников и общество. И тут получается, что я это больше должна делать для других, нежели для себя. Я за тихую роспись без тусовок и кучи людей, говорящих тосты", - заявила Анастасия.

Напомним, что шесть лет назад Анастасия Решетова родила от рэпера Тимати сына Ратмира. Однако влюбленные так и не поженились. Наоборот, вскоре после появления сына на свет Тимати и Анастасия расстались.

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