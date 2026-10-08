Уильям ждет смерти Карла III, чтобы изгнать брата: "Гарри станет персоной нон грата в Великобритании"

Принц Гарри после возвращения в Британию потерял последний шанс наладить контакт со старшим братом. Герцог Сассекский задумал грандиозный проект, в центр которого поставил Меган Маркл, чем разозлил и Уильяма, и Карла III.

Как удалось узнать RadarOnline, принц Гарри снимает фильм о своей любимой матери, принцессе Диане, и ему не пришлось далеко искать исполнительницу главной роли. Герцогиня Меган Маркл, бывшая звезда сериала "Форс-мажоры", станет ключевой фигурой ленты: она будет "голосом", рассказывающим историю "народной принцессы".

"Меган не просто появится в эпизодической роли — она станет голосом истории Дианы. Это делает её центральной фигурой фильма. Гарри, возможно, и является сыном Дианы, но именно голос Меган будут слышать зрители", — сообщил источник, связанный с производством фильма.

Уильям в ярости из-за планов брата. Он считает это очередной попыткой Сассекских заработать деньги на памяти Дианы. "Для Уильяма всё это вызывает воспоминания о мемуарах его брата "Запасной". Уильям опасается, что фильм раскроет ещё больше секретов королевской семьи", — отметил инсайдер.

Принц по горло сыт выкрутасами брата. Уильям твердо решил вычеркнуть Гарри из семьи.

"Уэльские в ярости. С их точки зрения, это очередной пример того, как Сассекские совершенно бесстыдно пытаются извлечь выгоду из своей связи с королевской семьёй. А то, что теперь они ещё и втягивают Диану в свои проекты по зарабатыванию денег, — это новый уровень падения", — поделился источник.

Никого второго шанса для Гарри не будет, даже если герцог Сассексий все же решит публично извиниться перед родственниками. "Когда его отец умрёт, Уильям намерен навсегда изгнать Гарри. Гарри станет персоной нон грата в Великобритании", — заключил инсайдер.