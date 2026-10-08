ФСБ задержала завербованных СБУ россиян в Забайкальском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух жителей Забайкальского края. Завербованные украинскими спецслужбами россияне готовили провокации во время выборов в Госдуму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС ФСБ, злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб. Одному из задержанных, жителю Краснокаменска, было поручено поджечь городское отделение одной из политических партий.

В ЦОС отмечают, что целью провокаций была дестабилизация обстановки в регионе в период проведения выборов. Фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ накануне Единого дня голосования. Следствие выясняет все обстоятельства противоправной деятельности злоумышленников и их связи, передает ТВЦ.