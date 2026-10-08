Мощные взрывы гремели этой ночью на территории Украины. В Вышгороде сообщают о прилёте по электроподстанции, связанной с деятельностью ВСУ. Кроме того, прилёты были зафиксированы в Киевской, Одесской и Сумской областях. Ну а в зоне спецоперации наши подразделения продолжают ликвидацию украинских формирований, блокированных на Харьковском участке фронта и в Доброполье.

Слетели не только тапочки. Но еще фляжки, каски, бронежилеты. Но главное - вся линия обороны ВСУ в поселке Аннополье, на Харьковщине. Огневой вал, который обрушила на позиции российская артиллерия, сровнял с землей последние окопы. Противник бежал. Аннополье - важный укрепрайон на внешнем периметре Резниковского котла - взят под контроль штурмовиками группировки "Север". На южном фронте у бандеровцев тоже ситуация критическая.

Если точнее, то это все, что осталось от позиций ВСУ. Вот в этих гаражах еще вчера националисты собирали и запускали ударные беспилотники. А вот из этой трехэтажки наблюдали за передвижениями российских штурмовиков. Но таких точек после налетов гаубиц и авиации в городе с каждым днем все меньше.

Чудес в жизни окруженных в Орехове бандеровцев больше не происходит. Танки плавятся. Подвалы от осколков бомб и снарядов не спасают. После корректировки бомбардировщиков смят еще один опорный пункт. Север Орехова – это небольшой клочок территории, который еще удерживает противник. Основная часть города - за группировкой "Восток". Бандеровцы сопротивляются. Но больше от отчаяния. Бежать-то уже некуда.

Бойцы и командиры расчетов малой авиации говорят – 80 процентов беспилотников ВСУ над Ореховым удается перехватить. Вместе с ними в руки разведки попадает "картинка" с камер, антенны "Старлинк" и координаты позиций. Вычислить огневую точку, когда у тебя вся обстановка в лагере противника как на ладони – дело 5 минут.

Больше всего командование ВСУ боится не столько потери Орехова – это только дело времени. Сколько объединения на этом участке сразу двух российских группировок – "Восток" и "Днепр". Сейчас они продвигаются навстречу друг другу. В ближайшей перспективе это будет единый "ударный кулак" который двинется уже на само Запорожье. Областной центр от российского авангарда уже сегодня отделяют чуть больше 40 километров.