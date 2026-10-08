Арабская коалиция нанесла серию массированных авиаударов по позициям йеменских хуситов

Арабская коалиция во главе с Эр-Риядом нанесла серию массированных авиаударов по позициям йеменских хуситов. Скоординированная атака стала ответом на обстрелы Саудовской Аравии в ночь на среду, когда мятежники поразили объекты на территории двух международных аэропортов в столице королевства и на юге страны. Тогда погибли 3 человека, еще 36 пострадали, в том числе иностранные граждане.

В ходе акции возмездия, заявили в коалиции, нанесены более 80 ударов. Как утверждается, уничтожены 11 складов с баллистическими ракетами, а также центры управления и связи движения "Ансар Алла".