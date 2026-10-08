Собянин: Программа реновации – важнейший социальный проект Москвы

Программа реновации стала инструментом обновления облика столицы. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он отметил: это важнейший социальный проект города - в комфортное жилье переедет около миллиона жителей, и к архитектуре новых домов подходят особенно внимательно. Специалисты используют современные отделочные материалы, устанавливают окна с повышенной звукоизоляцией, обустраивают уютные приватные дворы и не только.

Сергей Собянин подчеркнул: главная цель архитектурных и строительных инноваций - сделать жизнь москвичей комфортнее, а столицу - удобной, красивой и разнообразной.