Зимние пейзажи в Бурятии попали на камеры

Дальний Восток во власти циклона. Первая снежная буря накрыла Сахалин. В регионе ураганный ветер с порывами до 35 метров в секунду.

Сегодня в области объявлено экстренное предупреждение. Непогода внесла коррективы в расписание школьников. Занятия отменены либо проходят дистанционно.

А это кадры из Магадана. Там замело Ольскую трассу. Дорога превратилась в полосу препятствий - два пассажирских автобуса не смогли подняться на перевал. Из-за чего многие пассажиры опоздали на работу.

По-настоящему зимние пейзажи в Бурятии. Там засыпает снегом перевал Пыхта. Кадрами делятся автомобилисты.