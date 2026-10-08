Приют в Калужской области превратился в концлагерь для животных

Тесные клетки, отсутствие еды и горы мусора. Сотни собак оказались под угрозой гибели в нелегальном калужском приюте. Животные содержались в ужасающих условиях - без должного ухода. На помощь пришли местные жители.

Приют "Остров надежды" в Калужской области превратился в концлагерь для животных. Тревогу забили волонтеры, которым удалось попасть на территорию. Увиденное повергло их в шок: сотни собак находились на грани гибели.

Этот приют появился на территории бывшей птицефабрики. Крошечные клетки для кур и кроликов, поставленные в несколько ярусов. Собаки не могли встать в полный рост. Горы мусора и фекалий.

Животные страдали от голода и жажды и бесконтрольно размножались из-за отсутствия стерилизации. Волонтеры начали вывозить собак и обратились за помощью ко всем неравнодушным - нужны рабочие руки и финансовая поддержка.

При этом оказалось, что "Острова надежды" юридически не существует, и что происходит внутри - никто не контролировал. Когда вокруг приюта начал разгораться скандал, хозяйка перестала выходить на связь.

К "Острову надежды", который оказался островом мучений и смерти, приехали десятки людей, которые работали до глубокой ночи. Больных животных отвозили в ветклиники. Некоторые из них умирали прямо на руках. Уже удалось вывезти несколько десятков животных. Некоторым нашли передержку, другие ищут дом.

К ситуации уже подключились несколько ведомств. По итогам проверки в отношении владельца будет составлен протокол об административном нарушении и готовятся документы о наличии состава преступления. А значит - речь может идти о возбуждении и уголовного дела.