Сосед спас двоих детей из пожара, перетащив на другой балкон

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отдал распоряжение наградить мужчину, который спас при пожаре двух детей в Комсомольске-на-Амуре.

"Не задумываясь, он бросился на помощь соседям. Благодаря его мужскому поступку дети живы" написал глава региона в MAX.

Трагедия произошла сегодня утром в пятиэтажном доме №39 на улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре. В квартире на четвертом этаже вспыхнул пожар. В момент возгорания в помещении находились семь человек: мать и шестеро детей. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, горели домашние вещи.

Двух девочек 6 и 10 лет спас сосед с третьего этажа Игорь Вольштейн. Он поднялся к соседке на четвертый этаж и через балкон перетащил к себе двух девочек с балкона горящей квартиры.

"Они стояли на балконе. Молодец старшая – она первой малую подала, а потом сама уже стала перелазить. Я их поддержал и на балкон соседский перетащил", – рассказал мужчина.

Затем он с соседями кинулся к горящей квартире - они ломом пытались вскрыть дверь, но ничего не получилось. К этому моменту приехали пожарные.

Мать и четверо детей погибли. Одного из погибших детей спасатели пытались реанимировать прямо во дворе, но не удалось, передает "Комсомольская правда". Двух девочек, которых спас сосед, отправили в больницу. Шестилетняя девочка получила термические ожоги пальцев кистей рук и верхних дыхательных путей, а 10-летняя – токсическое действие угарного газа, очаговую пневмонию и психологическую травму. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Врачи и психологи делают все возможное для их выздоровления.

Возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. Причины пожара выясняются. По предварительным данным, в квартире была неисправна электропроводка.